Пожарные ликвидировали открытое пламя в заброшенном здании в центре Ростова

Открытое горение в заброшенном здании на проспекте Кировском в Ростове-на-Дону потушили. Сейчас пожарные проливают территорию, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— На месте работают 12 человек, задействовали три единицы техники. Вызов поступил в 10:35, в 10:55 пламя локализовали на 65 кв. метрах. Ликвидацию открытого горения объявили в 11:17, — уточнили ситуацию в МЧС.
Предварительно, пострадавших нет. Напомним, возгорание произошло на Кировском, 67. По этому адресу находится двухэтажный кирпичный дом 1917 года постройки.
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