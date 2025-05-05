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Пожарные ликвидировали открытое пламя в заброшенном здании в центре Ростова

В Ростове сбили открытое горение в заброшенном здании на проспекте Кировском.

Источник: Комсомольская правда

Открытое горение в заброшенном здании на проспекте Кировском в Ростове-на-Дону потушили. Сейчас пожарные проливают территорию, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— На месте работают 12 человек, задействовали три единицы техники. Вызов поступил в 10:35, в 10:55 пламя локализовали на 65 кв. метрах. Ликвидацию открытого горения объявили в 11:17, — уточнили ситуацию в МЧС.

Предварительно, пострадавших нет. Напомним, возгорание произошло на Кировском, 67. По этому адресу находится двухэтажный кирпичный дом 1917 года постройки.

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