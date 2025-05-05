В работе российских операторов связи произошел сбой

В «Билайне» ТАСС рассказали, что в Москве мобильная связь может работать с перерывами по независящим от оператора причинам. В сервисе подчеркнули, что в настоящий момент лучше использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков — функцию VoLTE в настройках телефона. В МТС и Т2 ситуацию не прокомментировали.