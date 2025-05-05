В работе российских операторов связи произошел сбой

По данным сервиса на 11:15 мск, число жалоб за час у сервисов сотовых операторов «Билайн» и МТС и T2 достигло 4 043, 2 229 и 2 364 соответственно.
В «Билайне» ТАСС рассказали, что в Москве мобильная связь может работать с перерывами по независящим от оператора причинам. В сервисе подчеркнули, что в настоящий момент лучше использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков — функцию VoLTE в настройках телефона. В МТС и Т2 ситуацию не прокомментировали.
В «Мегафоне» также подтвердили ТАСС, что сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета, но отметили, что их сеть работает стабильно и без ограничений со стороны самого оператора. «Трудности возникли по независящим от нас причинам», — добавили в компании.
Большинство пользователей сотового оператора «Билайн» пожаловались на общий сбой в работе (90%), на сбой мобильного приложения — 8%. У МТС на общий сбой сервиса поступило 92% жалоб, на сбой мобильного приложения — 5%. У T2 также большая часть жалоб связана с общим сбоем (89%), сбоем в работе мобильного приложения — 6%, сбоем в работе личного кабинета — 2% и сбоем на сайте — 1%. Большая часть жалоб поступает из Москвы и Московской области.