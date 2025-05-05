Задержаны поставщики дропперских аккаунтов по делу о хищении 400 млн рублей

Официальный представитель МВД Ирина Волк предупредила об уголовной ответственности за передачу в аренду личных аккаунтов и банковских карт третьим лицам. Она пояснила, что в случае использования аккаунта в преступных целях, полиция также будет разбираться с его официальным владельцем, который, сдав аккаунт в аренду, рискует стать соучастником преступления. По словам Волк, в зависимости от тяжести преступления, это может повлечь за собой реальный тюремный срок.