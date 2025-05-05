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Задержаны поставщики дропперских аккаунтов по делу о хищении 400 млн рублей

Правоохранительные органы задержали в двух регионах РФ подозреваемых в организации преступной схемы. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, фигуранты причастны к серии мошенничеств на общую сумму 400 млн рублей, совершенных через сеть подставных аккаунтов в Telegram.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как пояснила представитель ведомства, подозреваемые разработали в мессенджере Telegram специальную инфраструктуру для доступа к временным аккаунтам. Позже их использовали украинские колл-центры для совершения противоправных действий в отношении российских граждан. Преступная схема охватывает порядка тысячи эпизодов, включая мошеннические операции и незаконное проникновение в личные кабинеты пользователей «Госуслуг».

По данным следствия, с сентября 2024-го по март 2025 года через Telegram-канал сообщники получили более 11 тысяч аккаунтов. Предполагаемых организатора и участника этой схемы задержали и арестовали в Волгоградской и Свердловской областях, пишет «Интерфакс». Им предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Официальный представитель МВД Ирина Волк предупредила об уголовной ответственности за передачу в аренду личных аккаунтов и банковских карт третьим лицам. Она пояснила, что в случае использования аккаунта в преступных целях, полиция также будет разбираться с его официальным владельцем, который, сдав аккаунт в аренду, рискует стать соучастником преступления. По словам Волк, в зависимости от тяжести преступления, это может повлечь за собой реальный тюремный срок.

По информации МВД, злоумышленники вербуют будущих дропперов, в основном детей и подростков, в тематических каналах, чатах онлайн-игр, а также в сообществах, посвященных популярным блогерам и мероприятиям. Злоумышленники уверяют потенциальных дропперов, что аренда аккаунта — это легальный способ заработка. Однако, по словам Волк, в дальнейшем при использовании арендованного аккаунта мошенники шантажируют людей, вербуют участников запрещенных организаций и даже организуют террористическую деятельность.