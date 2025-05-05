Кадры стрельбы в Махачкале, во время которой погибли полицейские

По данным RT, также есть несколько пострадавших, в том числе девочка, их увезли в больницу.
Один из нападавших был ликвидирован во время нападения, другие скрылись с места происшествия на служебной машине постовой службы.
Неизвестные открыли стрельбу по сотрудникам ДПС в Махачкале, трое полицейских погибли, передает РИА «Дагестан».
По данным RT, также есть несколько пострадавших, в том числе девочка, их увезли в больницу.
Один из нападавших был ликвидирован во время нападения, другие скрылись с места происшествия на служебной машине постовой службы.