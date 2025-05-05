МВД Дагестана сообщило о гибели полицейских при перестрелке в Махачкале

«Сегодня, около 14.20 в г. Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации в результате нападения погибли трое полицейских» — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Объявлен план «Перехват», силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия.
Сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь, уточнил в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов. Он попросил жителей Махачкалы не снимать и не выкладывать в сеть фото или видеоматериалы, а также доверять только проверенной информации.
В соцсети попали кадры перестрелки, снятые очевидцами. На видео можно услышать звук выстрелов и крики прохожих. Можно увидеть, как возле патрульной машины посреди улицы лежит полицейский, предположительно убитый. Другие силовики прячутся за углом дома напротив. К лежавшему у машины ДПС человеку подходят несколько человек, в этот момент звучит автоматная очередь. Люди разбегаются, один из подошедших поднимает с земли валявшийся бронежилет и убегает, прикрывшись.
Инцидент произошел на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.
Минздрав Дагестана сообщил, что, по предварительным данным, всего в перестрелке пострадали семь человек.
Один сотрудник полиции погиб на месте, еще двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали бригадами скорой помощи. Двоих тяжелораненых боевиков также госпитализировали в стационар.
«Ранены оказались и двое гражданских лиц, в том числе девочка 17 лет», — уточнили в ведомстве.