МВД Дагестана сообщило о гибели полицейских при перестрелке в Махачкале

В соцсети попали кадры перестрелки, снятые очевидцами. На видео можно услышать звук выстрелов и крики прохожих. Можно увидеть, как возле патрульной машины посреди улицы лежит полицейский, предположительно убитый. Другие силовики прячутся за углом дома напротив. К лежавшему у машины ДПС человеку подходят несколько человек, в этот момент звучит автоматная очередь. Люди разбегаются, один из подошедших поднимает с земли валявшийся бронежилет и убегает, прикрывшись.