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МВД Дагестана сообщило о гибели полицейских при перестрелке в Махачкале

Трое полицейских погибли в результате перестрелки в Махачкале, сообщает управление МВД по Дагестану. В ведомстве уточнили, что это предварительные данные.

Источник: РБК

«Сегодня, около 14.20 в г. Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации в результате нападения погибли трое полицейских» — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Объявлен план «Перехват», силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь, уточнил в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов. Он попросил жителей Махачкалы не снимать и не выкладывать в сеть фото или видеоматериалы, а также доверять только проверенной информации.

В соцсети попали кадры перестрелки, снятые очевидцами. На видео можно услышать звук выстрелов и крики прохожих. Можно увидеть, как возле патрульной машины посреди улицы лежит полицейский, предположительно убитый. Другие силовики прячутся за углом дома напротив. К лежавшему у машины ДПС человеку подходят несколько человек, в этот момент звучит автоматная очередь. Люди разбегаются, один из подошедших поднимает с земли валявшийся бронежилет и убегает, прикрывшись.

Инцидент произошел на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.

Минздрав Дагестана сообщил, что, по предварительным данным, всего в перестрелке пострадали семь человек.

Один сотрудник полиции погиб на месте, еще двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали бригадами скорой помощи. Двоих тяжелораненых боевиков также госпитализировали в стационар.

«Ранены оказались и двое гражданских лиц, в том числе девочка 17 лет», — уточнили в ведомстве.