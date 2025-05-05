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Что известно о перестрелке в Махачкале

Перестрелка произошла в Махачкале. По предварительным данным МВД по Республике Дагестан, погибли трое полицейских.

Источник: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства стрельбы

  • Перестрелка произошла в Махачкале на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.
  • В МВД по Республике Дагестан сообщили о нападении на сотрудников полиции.
  • Двое напавших ликвидированы.
  • Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, водитель автомобиля открыл огонь по полицейским, которые пытались остановить машину.

Пострадавшие

  • По данным МВД по Республике Дагестан, погибли трое полицейских.
  • В Минздраве Дагестана сообщили, что пострадали семь человек. Один из них умер в больнице.

Расследование

  • Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия.
  • Введен план «Перехват».