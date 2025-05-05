Что известно о перестрелке в Махачкале

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства стрельбы
- Перестрелка произошла в Махачкале на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.
- В МВД по Республике Дагестан сообщили о нападении на сотрудников полиции.
- Двое напавших ликвидированы.
- Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, водитель автомобиля открыл огонь по полицейским, которые пытались остановить машину.
Пострадавшие
- По данным МВД по Республике Дагестан, погибли трое полицейских.
- В Минздраве Дагестана сообщили, что пострадали семь человек. Один из них умер в больнице.
Расследование
- Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия.
- Введен план «Перехват».