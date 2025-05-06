Защита генерала Попова обжаловала приговор

Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Буйновский.
«В суд подана апелляционная жалоба на приговор», — сказал он. Защита назвала приговор несправедливым и призвала вынести оправдательный приговор.
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Защита бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, приговоренного к пяти годам колонии за мошенничество и служебный подлог, обжаловала приговор.
Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Буйновский.
«В суд подана апелляционная жалоба на приговор», — сказал он. Защита назвала приговор несправедливым и призвала вынести оправдательный приговор.