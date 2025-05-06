В Пакистане из-за блокады дамб в Индии обмелела река Чинаб

Представитель руководства департамента ирригации Пенджаба заявил, что Индия после блокировки течения реки Чинаб направляет воду оттуда в свои водохранилища и использует ее для других гидротехнических проектов. «Им нельзя это делать, потому что это серьезное нарушение Договора о водах Инда», — приводит слова чиновника The Times of India. Он уточнил, что река Чинаб задействована в ирригационной системе Пенджаба. Кроме того, перекрытие поступления воды в реку угрожает наводнением пакистанской провинции, если индийская сторона произведет резкий сброс излишнего объема воды через шлюзы.