В Пакистане из-за блокады дамб в Индии обмелела река Чинаб

О катастрофичном понижении уровня воды в Чинабе сообщает The Times of India.
Решение о перекрытии плотины на плотинах Баглихар и Салал на Чинабе приняли индийские власти после обострения отношений с Пакистаном из-за террористического акта в городе Пахалгам. Остановка пропуска воды на гидротехнических сооружениях привела к сокращению объема воды в Чинабе в районе пакистанской провинции Пенджаб почти в 10 раз, рассказывает «Интерфакс».
Представитель руководства департамента ирригации Пенджаба заявил, что Индия после блокировки течения реки Чинаб направляет воду оттуда в свои водохранилища и использует ее для других гидротехнических проектов. «Им нельзя это делать, потому что это серьезное нарушение Договора о водах Инда», — приводит слова чиновника The Times of India. Он уточнил, что река Чинаб задействована в ирригационной системе Пенджаба. Кроме того, перекрытие поступления воды в реку угрожает наводнением пакистанской провинции, если индийская сторона произведет резкий сброс излишнего объема воды через шлюзы.
Ранее газета Hindustan Times сообщала, что власти Индии распорядились перекрыть подачу воды в Пакистан через плотину Баглихар. С 1960 года, когда обе страны подписали двусторонний договор о водах Инда, индийская сторона ни разу не нарушала условий соглашения, по которым Пакистан имеет право на пользование водами западных рек Инд, Джелам и Чинаб. В 2025 году индийские власти впервые проигнорировали договоренность.