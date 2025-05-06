Девять самолетов приземлились в Саратове вместо Москвы

Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что пассажиров рейса «Победы» DP836 Аланья — Москва посадили в Саратове и не выпускали из самолета полтора часа. «В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной России рейс DP836 по маршруту Алания (Турция) — Москва (Внуково) произвёл посадку на запасном аэродроме в Саратове. Перелёт рейса в Москву будет осуществлен по мере снятия ограничений. На время ожидания вылета клиенты высажены в здание аэропорта», — сообщили РБК в «Победе».