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Появились кадры ракетного удара Индии по Пакистану

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры ракетного удара, который индийская армия нанесла по территории Пакистана в рамках операции «Синдур».

Кадры ракетного удара Индии по Пакистану
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Представитель ВС Пакистана заявил, что цели располагались в городах Бахвалпур, Котли и Музаффарабад (административный центр контролируемой Пакистаном части Кашмира).

По предварительным данным пакистанской стороны, жертвами удара Индии по приграничным городам стали по меньшей мере два человека, 12 человек ранены.

Армия Индии объявила, что целью операции была «террористическая инфраструктура в Пакистане». Удары были нанесены по девяти объектам. В Нью-Дели подчеркивают, что целями не были военные базы Пакистана.

Операция стала следствием теракта в популярном туристическом городе Пахалгам в индийском Джамму и Кашмире 22 апреля, жертвами которого стали 26 человек. Нью-Дели обвиняет в причастности к атаке Исламабад.