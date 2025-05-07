Аэрофлот заявил об изменениях маршрутов рейсов в обход Пакистана

«В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана на период действия ограничений все рейсы Аэрофлота, выполняемые из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно, будут осуществляться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».