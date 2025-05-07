В Саранске на день отменили занятия в детсадах, школах и вузах

«Просим сохранять спокойствие! Следите за дальнейшей информацией», — попросили власти, не уточнив причин отмены занятий.
Ранним утром 7 мая глава Мордовии Артем Здунов сообщил об угрозе атаки беспилотников на территории Саранска.
В апреле беспилотник атаковал одно из предприятий Саранска. После этого был введен режим ЧС, жителей близлежащих домов переместили в пункты временного размещения.
Первая атака беспилотников на регион произошла в апреле 2024 года. Через несколько дней средства противовоздушной обороны перехватили еще один дрон над территорией Мордовии.