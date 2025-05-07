ФСБ выявила до 150 украинских колл-центров, действующих против россиян

«По имеющимся данным, координация мошеннической деятельности против наших граждан осуществляется с территории Украины. В настоящее время там действует от 120 до 150 колл-центров. Широкомасштабная организованная преступная мошенническая деятельность, развязанная украинским режимом на российском направлении, реализуется с задействованием информационной инфраструктуры (энергоресурсы, центры обработки данных, интернет-провайдеры) указанных и других городов Украины, а также отдельных стран ЕС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что организаторы мошеннической деятельности привлекают пособников на территории России, размещая объявления на «специализированных русскоязычных интернет-ресурсах», а оплата осуществляется посуточно с использованием криптовалюты.
Подчеркивается, что завербованным пособникам отрабатываются инструкции по подбору и аренде на срок до 2 недель квартир на верхних этажах жилых домов, на первых этажах которых расположены организации и компании, предлагающие посредством автоматизированных телефонных станций различные услуги населению.
Кроме того, в некоторых случаях формируются устойчивые организованные пособнические группы, передвигающиеся по территории России (гастролеры), фиксируется установка нелегального оборудования в арендованном и перемещающемся между регионами автотранспорте.
«Значительная часть денежных средств от телефонного мошенничества идет на финансирование ВС Украины и националистических бандформирований», — добавляется в сообщении.