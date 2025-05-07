Почти 500 миграционных нарушений нашли на стройках в НСО

Основное внимание уделялось строительным площадкам региона, где было зафиксировано 460 правонарушений.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, большинство нарушений связано с трудовой деятельностью мигрантов. В результате проверок были наложены административные штрафы на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей.
В отношении 72 иностранных граждан был введен запрет на въезд в Россию, а еще 29 человек ожидает принудительное выдворение из страны. Кроме того, работодатели, допустившие нарушения, будут привлечены к административной ответственности.