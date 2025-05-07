Приостановка работы аэропортов и отмена рейсов. Главное

На утро среды, 7 мая, целый ряд российских аэропортов приостанавливал работу. Воздушные гавани не отправляют и не принимают рейсы на фоне участившихся атак украинских БПЛА.
- Работу приостановили аэропорты Кирова, Нижнего Новгорода и Тамбова. Временные ограничения также вводились в воздушных гаванях Казани и Нижнекамска, позже они были сняты, сообщила Росавиация.
- Столичные аэропорты — Домодедово, Жуковский — предупредили о возможных изменениях в расписании, включая задержки рейсов и уход на другие аэродромы. «Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов», — говорится в сообщении.
- Пассажиров попросили перед выездом в аэропорт уточнять статус рейса на сайте воздушной гавани, по телефону справочной или в специальных телеграм-ботах.
- К 12:00 мск ограничения на полеты в Домодедово и Жуковском были сняты, сообщает Росавиация.
- В Шереметьево, по данным на 12:00 мск, за среду отменили по 54 вылетающих и прибывающих рейса, следует из онлайн-табло аэропорта. В основном это рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». Еще более 100 рейсов перенесены.
О возможных изменениях в работе предупредили и авиакомпании:
- В связи с приостановкой работы аэропортов возможны отмены рейсов или объединение части из них, сообщил «Аэрофлот». Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронировать авиабилет на другие рейсы, если есть свободные места, или полностью вернуть деньги. То же сообщила «дочка» «Аэрофлота» авиакомпания «Россия».
- Еще одна «дочка» российского авиаперевозчика «Победа» предупредила о вынужденной отмене части рейсов. «Также возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы», — говорится в сообщении.
- У «Уральских авиалиний» отменено 18 рейсов, на запасные аэродромы ушли 9 самолетов, около 40 были задержаны. «В настоящий момент авиакомпания отправляет самолеты по фактической ситуации», — говорится в сообщении. Вылет в Москву и из нее в разных городах России и за рубежом ожидают почти 8,5 тыс. человек. Пассажиры смогут обменять билеты на другую дату или вернуть деньги.
- О возможных изменениях и необходимости следить за актуальным расписанием также предупредили в Azur Air, Nordwind и Nordstar.
- Пулково за 6 и 7 мая в качестве запасного аэродрома принял 74 самолета, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. «На текущий момент осуществляется отправка бортов в аэропорты назначения. Часть самолетов ожидает вылета», — сказано в сообщении авиагавани.