В банках Свердловской области обнаружили поддельные купюры на 138 тысяч рублей

Подчеркивается, что чаще всего поддельные купюры обнаруживают во время инкассации торговых точек. В ЦБ отметили, что для проверки купюры на подлинность необходимо ее потрогать, посмотреть на просвет и покачать, смотря на нее под острым углом, чтобы отследить перфорацию и цветопеременные элементы на банкноте.