АТОР: ограничения в аэропортах затронули 60 тыс. пассажиров

По данным АТОР, в период с 16:00 6 мая по 8:00 7 мая во Внуково отменили около 50 рейсов, еще 45 рейсов задержаны более чем на час. В Шереметьево был отменен вылет около 40 рейсов и прилет 60 рейсов, задержаны как минимум 50. Из Домодедово отменили около 20 вылетов.
«Стоит учитывать, что из-за особенностей планирования расписания у авиакомпаний этими задержками и отменами дело не кончится: самолеты, которые вовремя не прибыли в пункт назначения, опоздают и на другие рейсы», — уточнили в ассоциации.
Вчера, 6 мая, вводили ограничения на работу нескольких аэропортов, в том числе московских Домодедово и Шереметьево. Сейчас все ограничения сняты. «Аэрофлот» предупредил, что из-за приостановки работы Шереметьево возможна отмена некоторых рейсов. В частности, к полудню было отменено более 100 рейсов перевозчика в Москву и из нее. Авиакомпания S7 отменила часть рейсов в Домодедово.