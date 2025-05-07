АТОР: ограничения в аэропортах затронули 60 тыс. пассажиров

По данным АТОР, в период с 16:00 6 мая по 8:00 7 мая во Внуково отменили около 50 рейсов, еще 45 рейсов задержаны более чем на час. В Шереметьево был отменен вылет около 40 рейсов и прилет 60 рейсов, задержаны как минимум 50. Из Домодедово отменили около 20 вылетов.