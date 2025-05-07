Появились кадры задержания украинских агентов, готовивших теракт в Каховке

«Мы прибыли для того, чтобы совершить теракт по заданию СБУ», — говорится в опубликованной видеозаписи.
В ФСБ заявили, что у задержанных были найдены взрывные устройства, средства связи, а также инструкции для совершения преступления. Более того, стало известно, что ранее они пытались взорвать автомобиль с российскими военными, а также планировали физическое устранение одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области.
В настоящий момент ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства подготовки к теракту и возможные сообщники преступников.