Появились кадры задержания украинских агентов, готовивших теракт в Каховке

В ФСБ заявили, что у задержанных были найдены взрывные устройства, средства связи, а также инструкции для совершения преступления. Более того, стало известно, что ранее они пытались взорвать автомобиль с российскими военными, а также планировали физическое устранение одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области.