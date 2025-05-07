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Появились кадры задержания украинских агентов, готовивших теракт в Каховке

Подозреваемых в подготовке теракта задержали в Херсонской области.

Дмитрий Акатьев
Автор Новости Mail

Как сообщает информационное агентство «URA.RU», после задержания подозреваемые признались в том, что были завербованы Службой безопасности Украины (СБУ). Их целью было совершение диверсионного акта у памятника «Танк Т-34» в Херсонской области.

«Мы прибыли для того, чтобы совершить теракт по заданию СБУ», — говорится в опубликованной видеозаписи.

В ФСБ заявили, что у задержанных были найдены взрывные устройства, средства связи, а также инструкции для совершения преступления. Более того, стало известно, что ранее они пытались взорвать автомобиль с российскими военными, а также планировали физическое устранение одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области.

В настоящий момент ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства подготовки к теракту и возможные сообщники преступников.