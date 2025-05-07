СКР обнародовал число погибших мирных жителей от действий ВСУ с 2014 года

Ведомство расследует 6999 уголовных дел по фактам преступлений ВСУ. Так, председателю СКР Александру Бастрыкину доложили об окончании следствия против бойцов ВСУ, которые совершали артобстрелы Мариуполя и трех населенных пунктов в ДНР. От их действий погибли двое мирных жителей, ущерб оценивается в 479 млн руб. Также в розыск объявили командира ракетной бригады ВМС Украины Юрия Яцкевича, который приказал ударить по порту «Кавказ» в 2024 году. Тогда был поврежден железнодорожный паром, три человека пострадали и два погибли. Ущерб превысил 500 млн руб.