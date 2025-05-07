В Бобруйске пенсионер набросился на девушку из-за беляша

В марте этого года мужчина напал в троллейбусе на незнакомую ему девушку. Поводом стал беляш, с которым она зашла в салон. Пенсионеру не понравился запах еды. Как назло, в какой-то момент троллейбус дернулся, и пассажирка с мясным пирожком упала на дедулю.