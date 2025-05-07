В Бобруйске пенсионер набросился на девушку из-за беляша

В марте этого года мужчина напал в троллейбусе на незнакомую ему девушку. Поводом стал беляш, с которым она зашла в салон. Пенсионеру не понравился запах еды. Как назло, в какой-то момент троллейбус дернулся, и пассажирка с мясным пирожком упала на дедулю.
Он схватил девушку за волосы, ударил по лицу и по руке, в результате чего причинил «физическую боль и побои», говорится в сообщении Могилевского областного суда.
Пенсионер виновным себя не признал и пытался доказать, что его действия не были хулиганскими.
Тем не менее, суд назначил ему штраф в размере 1260 рублей, а также взыскал 500 рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей. Ещё 126 рублей госпошлины мужчина отдаст в доход государства.