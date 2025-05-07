Советская станция «Космос-482» упадет на Землю 9−10 мая

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Советская межпланетная станция «Космос-482», которая в 1972 году была направлена на Венеру, упадет на Землю
Диаметр аппарата составляет около метра, его масса — менее 500 кг, что почти в шесть раз меньше массы спускаемого аппарата «Союз», в котором экипаж возвращается на Землю.
Вероятность ущерба от падения «Космоса-482» оценивается специалистами как крайне маленькая.
По данным госкорпорации, траектория движения станции мониторится как российскими, так и зарубежными средствами слежения, а координаты места вхождения в атмосферу Земли уточняются по мере снижения орбиты аппарата.
Станция на орбите
«Космос-482» был запущен к Венере 31 марта 1972 года. Первые три ступени ракеты-носителя отработали штатно и головной блок был выведен на опорную околоземную орбиту. Однако на межпланетную траекторию станция выйти не смогла из-за аварии разгонного блока.
Аппарат получил название «Космос-482» и остался на околоземной орбите. Из-за трения о верхние слои атмосферы высота орбиты со временем стала снижаться. Ученые ранее прогнозировали, что аппарат может вернуться к Земле в 2022—2025 годах.
По данным «Роскосмоса», на околоземной орбите находятся тысячи отработавших космических аппаратов. Так, только за 2024 год в атмосферу Земли вошел 1981 космический объект не только естественно, но и искусственного происхождения.
Фактически ежедневно на Землю падают по пять объектов, вес каждого седьмого — более 500 кг. Такие объекты можно наблюдать в темное время суток в виде «падающих звезд».
«Случаи причинения материального ущерба единичны. Среди людей пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.