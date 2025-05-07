Спасателям удалось локализовать пожар на Индустриальном шоссе в Уфе

В Уфе продолжают тушить пожар в здании на Индустриальном шоссе. Днем 7 мая огонь вспыхнул в шахте лифта между торговыми салонами. Изначально огонь затронул 30 квадратных метров, однако разросся до 800 квадратных метров.
Пожар получил повышенный ранг, а к его тушению был привлечен вертолет. По сообщению МЧС по Башкирии, на горящее здание было сброшено 30 тонн воды.
Сейчас звенья газодымозащитной службы тушат огонь внутри здания. Пострадавших нет. Всего было эвакуировано 40 человек.
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