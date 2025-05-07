В Москве эвакуировали торговый центр «Мегаполис»

По словам очевидцев, всех вывели из здания, на место уже прибыли оперативные службы. О причинах эвакуации пока не сообщали.
Этим утром в Уфе вспыхнул пожар в административном здании, из которого эвакуировались 40 человек до приезда спасателей.
Также в райцентре Абатского района Тюменской области из-за паводка проводят эвакуацию жителей. Глава района Игорь Васильев и прокурор встретились с жителями деревень Бокова, Лихачева, Лапина, а также села Банниково. Эти населенные пункты находятся под угрозой подтопления.
Кроме того, в деревне Бокова, а также на улице Советская в селе Банниково объявили заблаговременную эвакуацию жителей.