В Ростове аферисты вымогали деньги, притворяясь женщинами и сотрудниками МВД

В Ростовской области за мошенничество с фальшивых женских аккаунтов и вымогательство задержали троих мужчин 18, 27 и 28 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Предварительно, подозреваемые находили своих жертв в приложениях для знакомств. Сначала они предлагали мужчинам встретиться и попробовать запрещенные вещества, а потом, уже при личном общении, выдавали себя за полицейских и угрожали уголовной ответственностью.
— Сейчас установили причастность задержанных к двум эпизодам нарушения закона. Ущерб составил около 200 тысяч рублей. Похожие эпизоды выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ), — рассказали в МВД.
Известно, что во время личного досмотра у предполагаемых аферистов нашли поддельные удостоверения сотрудников различных правоохранительных структур.
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