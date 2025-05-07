В Ростове аферисты вымогали деньги, притворяясь женщинами и сотрудниками МВД

Предварительно, подозреваемые находили своих жертв в приложениях для знакомств. Сначала они предлагали мужчинам встретиться и попробовать запрещенные вещества, а потом, уже при личном общении, выдавали себя за полицейских и угрожали уголовной ответственностью.