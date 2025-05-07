В Тайшете завели уголовное дело о контрабанде леса на 7 миллионов рублей

Транспортные прокуроры в Тайшете выявили крупную схему незаконного экспорта древесины. В 2018 году предприниматели пытались вывезти за границу более 1 000 кубометров хвойных пиломатериалов, указав в таможенных документах ложные данные о происхождении леса. Об этом КП-Иркутск сообщили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.