В Уфе 14-летняя школьница застряла в салоне машины

В Уфе 14-летней школьнице понадобилась помощь спасателей. Как рассказали в УГЗ города, рука подростка застряла между сиденьем и подлокотником в салоне родительского авто.
Оказалось, что девочка уронила свой телефон в узкий проем и пыталась его достать, однако рука застряла. После тщетных попыток освободиться, было принято решение позвонить спасателям.
— Прибывшие на вызов сотрудники Управления сняли переднее сиденье, на котором находилась девочка, приподняли его и освободили застрявшую конечность, — пояснили в УГЗ.
Медицинская помощь школьнице не понадобилась.
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