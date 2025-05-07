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В Уфе 14-летняя школьница застряла в салоне машины

Рука 14-летней уфимки застряла между сиденьем и подлокотником.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 14-летней школьнице понадобилась помощь спасателей. Как рассказали в УГЗ города, рука подростка застряла между сиденьем и подлокотником в салоне родительского авто.

Оказалось, что девочка уронила свой телефон в узкий проем и пыталась его достать, однако рука застряла. После тщетных попыток освободиться, было принято решение позвонить спасателям.

— Прибывшие на вызов сотрудники Управления сняли переднее сиденье, на котором находилась девочка, приподняли его и освободили застрявшую конечность, — пояснили в УГЗ.

Медицинская помощь школьнице не понадобилась.

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