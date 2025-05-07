Уфимец зарезал знакомую из ревности.

Уфимца осудили за убийство знакомой. Обвинение по уголовному делу поддержал прокурор республики Игорь Пантюшин, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что в ноябре 2024 года между нетрезвым мужчиной и его знакомой произошел конфликт на почве ревности. Испытывая личные неприязненные отношения, он нанес женщине множественные удары кухонным ножом в область грудной клетки и шеи. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.
По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, мужчина был в гостях у 47-летней женщины, с которой недавно познакомился. Они выпивали. Во время разговора хозяйка упомянула о знакомстве с другим мужчиной, имеющим криминальное прошлое, что вызвало недовольство неоднократно судимого фигуранта. Произошла поножовщина. Преступник переместил тело на диван и уснул в квартире. 22-летняя дочь потерпевшей, вернувшись домой, увидела тело матери и вызвала правоохранителей.
Осужденный признал вину в совершенном преступлении. Ранее он уже был судим за смертельное избиение человека и убийство. На время расследования он был заключен под стражу.
Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде 11 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал компенсацию морального вреда в пользу родственников женщины — 1,5 млн рублей.