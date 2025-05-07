Уфимец зарезал знакомую из ревности.

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, мужчина был в гостях у 47-летней женщины, с которой недавно познакомился. Они выпивали. Во время разговора хозяйка упомянула о знакомстве с другим мужчиной, имеющим криминальное прошлое, что вызвало недовольство неоднократно судимого фигуранта. Произошла поножовщина. Преступник переместил тело на диван и уснул в квартире. 22-летняя дочь потерпевшей, вернувшись домой, увидела тело матери и вызвала правоохранителей.