Житель Самарской области выпил и от скуки сел пьяным за руль «двенадцатой»

Это случилось в ноябре 2024 года в Камышлинском районе губернии. 43-летнего мужчину отправили на обязательные работы. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального главка.
Правоохранители заметили подозрительного водителя «двенадцатой» во время патрулирования. Тот, как только увидел их, вышел из машины и пошел в противоположную от полицейских сторону.
Позже его остановили. Мужчина нервничал. Также обратили внимание на запах спиртного. От медосвидетельствования отказался. Далее местного отвезли в отдел, а легковушку отправили на спецстоянку.
После силовики выяснили: в апреле 2024-го нарушителя оштрафовали на 30 тыс. рублей и отобрали права на полтора года. Тогда не стал проходить ту же медпроцедуру. В этот раз завели уголовное дело. Житель Камышлы вину признал и добавил: за руль после застолья сел от скуки.
Клявлинский районный суд отправил автолюбителя на 240 часов на обязательные работы и на 2 года запретил трудиться в транспортной сфере. До этого писали, что в Тольятти у любителя пьяной езды конфисковали «Гранту».
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