Житель Самарской области выпил и от скуки сел пьяным за руль «двенадцатой»

После силовики выяснили: в апреле 2024-го нарушителя оштрафовали на 30 тыс. рублей и отобрали права на полтора года. Тогда не стал проходить ту же медпроцедуру. В этот раз завели уголовное дело. Житель Камышлы вину признал и добавил: за руль после застолья сел от скуки.