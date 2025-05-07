В Башкирии сотрудники морга перепутали тела усопших.

Сотрудники морга в Туймазах перепутали тела усопших. Родственники одного из умерших мужчин успели похоронить чужого человека со всеми почестями. Родные другого усопшего ошибку обнаружили прямо на кладбище, перед тем как закопать покойного, заметив у него сквозь пакет татуировку, которой раньше не было. Перед погребением родным запретили вскрывать пакет.