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В Башкирии сотрудники морга перепутали тела усопших

В Башкирии сотрудники морга перепутали тела усопших.

Источник: Башинформ

Сотрудники морга в Туймазах перепутали тела усопших. Родственники одного из умерших мужчин успели похоронить чужого человека со всеми почестями. Родные другого усопшего ошибку обнаружили прямо на кладбище, перед тем как закопать покойного, заметив у него сквозь пакет татуировку, которой раньше не было. Перед погребением родным запретили вскрывать пакет.

Обе семьи обратились в морг. Там ошибку признали. Теперь требуется эксгумация тела. Как отметили в телеграм-канале «Честный репортаж», делом занимается прокуратура.