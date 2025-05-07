В Ростове задержали группу мошенников, выдававших себя за полицейских

Группа создавала фальшивые женские аккаунты в приложениях для знакомств. Под видом общения они предлагали мужчинам встретиться для совместного употребления запрещённых веществ. На месте «свидания» мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов, угрожали уголовным преследованием и вымогали деньги.
При обыске у подозреваемых изъяли поддельные удостоверения сотрудников полиции и других ведомств. По данным следствия, жертвами стали как минимум два человека — общий ущерб превысил 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Оперативники проверяют причастность группы к другим аналогичным преступлениям.