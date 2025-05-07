В Ростове задержали группу мошенников, выдававших себя за полицейских

При обыске у подозреваемых изъяли поддельные удостоверения сотрудников полиции и других ведомств. По данным следствия, жертвами стали как минимум два человека — общий ущерб превысил 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).