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В Ростове задержали группу мошенников, выдававших себя за полицейских

Сотрудники уголовного розыска задержали троих мужчин 28, 27 и 18 лет, подозреваемых в серии мошенничеств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Группа создавала фальшивые женские аккаунты в приложениях для знакомств. Под видом общения они предлагали мужчинам встретиться для совместного употребления запрещённых веществ. На месте «свидания» мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов, угрожали уголовным преследованием и вымогали деньги.

При обыске у подозреваемых изъяли поддельные удостоверения сотрудников полиции и других ведомств. По данным следствия, жертвами стали как минимум два человека — общий ущерб превысил 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Оперативники проверяют причастность группы к другим аналогичным преступлениям.