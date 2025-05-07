Володин пообещал разобраться: как наказать банк за нарушение условий договора

В Госдуме пообещали разобраться с ситуацией, при которой банки ухудшают условия пользования услугами: снижают ставки по вкладам, взимают комиссии за переводы, увеличивают тарифы на обслуживание. Кредитные организации обязаны предупреждать клиентов об изменениях, но есть и исключения. «Вечерняя Москва» разобралась, что является нарушением и куда жаловаться обманутым клиентам.
Госдума отреагировала на жалобы клиентов банков.
В среду, 7 мая, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в парламент все чаще поступают жалобы от недовольных клиентов российских банков. Люди жалуются на внезапные ухудшения условий обслуживания и пользования банковскими счетами и картами.
По словам Володина, банки обязаны раскрывать клиентам все условия пользования счетами, вкладами и картами, а также предупреждать людей о возможных рисках. Также кредитные организации не могут ухудшать условия, прописанные в договорах с клиентами.
— Граждане при оформлении кредитов, заключении договоров о других банковских услугах должны быть максимально проинформированы. Это важно для принятия взвешенного решения, — предупредил спикер парламента в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в марте в силу вступил закон, согласно которому в рекламе финансовых услуг банки обязаны прописывать стоимость кредита или займа, в том числе скрытые комиссии, а также предупреждать о возможных рисках. Володин пообещал придумать, как защитить россиян от нарушений со стороны кредитных организаций.
— Со своей стороны обязательно изучим правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений. Соответствующее поручение дано комитету по финансовому рынку, — подчеркнул он.
Чего банки не могут делать.
Хотя в России существует целый ряд законов, направленных на защиту клиентов банков, граждане продолжают сталкиваться с различными нарушениями со стороны кредитных организаций. Отстаивать свои права им приходится в судебном порядке. Есть несколько самых распространенных нарушений.
Увеличение или установление комиссий.
Банки не могут без предупреждения клиента увеличивать или устанавливать комиссии за проведение финансовых операций, например денежных переводов (статьи 450, 452 и 851 ГК РФ). Однако некоторые кредитные организации прописывают такую возможность в банковском договоре — это законом не запрещено.
В иных случаях банки предупреждают клиентов об изменениях не в личном обращении, а просто разместив соответствующую информацию на своем сайте. В 2020 году Верховный суд рассмотрел подобную ситуацию и счел это недопустимым. В то же время управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры», член экспертного совета при Государственной думе Дмитрий Кваша рассказал «Вечерней Москве», что и в данном случае есть исключения.
— В публичной оферте банки часто прописывают, что все изменения по вкладам, картам, кредитам и так далее можно отследить на официальном источнике, то есть на сайте. В договоре должна быть ссылка на этот источник. Но в любом случае клиенту должны лично присылать сообщение или уведомление типа «У нас изменились ставки, подробнее можете ознакомиться на нашем ресурсе» с прикрепленной ссылкой на соответствующее сообщение на сайте банка, — пояснил юрист.
Чтобы исключить возможность возникновения спорных ситуаций, в 2022 году Банк России рекомендовал кредитным организациям не включать в договоры с клиентами возможность одностороннего увеличения или установления комиссий.
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Некоторые банки взимают огромные проценты, если считают переводы сомнительными — слишком крупными или частыми. Известны случаи, когда клиенты теряли таким образом миллионы рублей. Так кредитные организации якобы борются с предполагаемыми мошенниками или отмывателями денег, добытых преступных путем.
После очередного такого разбирательства в 2020 году Верховный суд запретил кредитным организациям обогащаться за счет операций, которые показались им сомнительными. А в 2022 году в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесли изменения, согласно которым установление банком дополнительных комиссий перестали считать мерой по борьбе с отмыванием денег.
Сложнее обстоит ситуация с системой быстрых платежей (СБП). Запрещается взимать с клиента деньги, если он переводит деньги по СБП самому себе из одного банка в другой. Но если человек переводит деньги через СБП кому-то другому, то банк может забрать себе процент.
— Банки могут устанавливать собственные ограничения для переводов через СБП. Например, в месяц вы можете перевести без процентов максимум 50 тысяч рублей. Но в целом банки придерживаются общей стратегии, по которой переводы через систему быстрых платежей желательно делать бесплатными, — пояснил юрист Кваша.
Снижение ставки по вкладу.
Банк не может самостоятельно менять проценты по вкладу. Даже если это не прописано в договоре, права клиента защищают статьи 838 и 839 ГК РФ, в которых прописаны порядок и сроки установления процентных ставок по вкладам. Но есть нюансы.
Если вклад был оформлен до востребования, то банк все же может менять процент, но лишь спустя месяц после того, как клиент получил соответствующее уведомление. Это сделано для того, чтобы у человека была возможность снять деньги с вклада до того, как процент снизится.
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Что касается срочных вкладов: если клиент не истребует его по истечении заранее прописанного в договоре срока, то его продлят, причем уже на условиях вклада до востребования. В этом случае процентную ставку могут снизить.
Некоторые банки предлагают вклады с плавающей ставкой, которая может меняться вместе с ключевой ставкой или в зависимости от срока действия счета. Эти аспекты должны быть четко прописаны в договоре. Если банк все сделал правильно и однозначно предупредил клиента об условиях, то претензии вкладчика по этому поводу будут необоснованными.
Изменение ставки по кредитной карте.
Банки не могут в одностороннем порядке менять ставку по кредиту или кредитной карте (статья 29 ФЗ «О банках и банковской деятельности»). Однако если такая возможность прописана в договоре, то это не будет считаться нарушением. Так, банк вправе изменять плавающую ставку по кредиту.
Некоторые банки изначально устанавливают низкую ставку, только если клиент оформляет страховку. Если же человек отказывается от полиса, ставка будет выше, но останется фиксированной.
Что делать, если банк нарушил права клиента.
Юрист Дмитрий Кваша рассказал, как столкнувшийся с нарушениями клиент банка может защитить свои права. По его словам, в первую очередь следует обратиться в саму кредитную организацию и потребовать от нее объяснений.
— Банк даст вам свою аргументацию, сославшись на конкретный закон или пункт в вашем с ним договоре. Если банк этого не сделает или аргументация окажется недостаточной, то нужно писать заявление в Центральный банк в свободной форме, с указанием того, что банк нарушает условия договора, — рассуждает эксперт.
Также он порекомендовал обратиться в антимонопольную службу и прокуратуру. Если и это не поможет, можно направить банку, который нарушил договор, досудебную претензию.
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— Обычно это срабатывает. Но, если банк все равно ничего не сделает, последней инстанцией будет суд. Клиент может обжаловать действия банка, потребовать от него компенсацию морального, материального вреда, расходов на юриста и всего остального ущерба. Но важно учитывать, что суд может согласиться компенсировать расходы адвоката не в полном объеме, если сочтет стоимость его услуг завышенной, — заключил Кваша.
Очень много вопросов возникает у клиентов при оформлении страховки на банковский кредит. Например, что делать, если долг был погашен досрочно и полис не понадобился? В этом случае у клиента есть возможность вернуть часть стоимости страховки.
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