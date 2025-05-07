Володин пообещал разобраться: как наказать банк за нарушение условий договора

— В публичной оферте банки часто прописывают, что все изменения по вкладам, картам, кредитам и так далее можно отследить на официальном источнике, то есть на сайте. В договоре должна быть ссылка на этот источник. Но в любом случае клиенту должны лично присылать сообщение или уведомление типа «У нас изменились ставки, подробнее можете ознакомиться на нашем ресурсе» с прикрепленной ссылкой на соответствующее сообщение на сайте банка, — пояснил юрист.