Уфимский общественный транспорт в День Победы продлит график работы

По его словам, с 8 по 11 мая все виды городского транспорта будут функционировать по специальному расписанию, соответствующему выходным дням. Особые изменения коснутся 9 мая, когда будет полностью перекрыто движение по участку проспекта Октября (от улицы Галле до Уфимского шоссе). В связи с этим все маршруты автобусов будут временно перенаправлены по альтернативным улицам: Комсомольской, Российской, Зорге и Блюхера.