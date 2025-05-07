Уфимский общественный транспорт в День Победы продлит график работы

В Уфе 9 мая изменится расписание общественного транспорта. Об этом сообщил на совещании в городской администрации начальник транспортного управления Олег Хмарин.
По его словам, с 8 по 11 мая все виды городского транспорта будут функционировать по специальному расписанию, соответствующему выходным дням. Особые изменения коснутся 9 мая, когда будет полностью перекрыто движение по участку проспекта Октября (от улицы Галле до Уфимского шоссе). В связи с этим все маршруты автобусов будут временно перенаправлены по альтернативным улицам: Комсомольской, Российской, Зорге и Блюхера.
В праздничный день, 9 мая, время работы городского транспорта будет продлено: последние рейсы отправятся по маршрутам в 23:30.
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