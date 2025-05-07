На Урале глава сельского поселения получил три года за мошенничество

Приговор огласили 7 мая в Нижнесергинском райсуде. По данным следствия, с мая 2017-го по июль 2018 года чиновник заключил с одним из бизнесменов 34 фиктивных договора на свыше 2,8 млн рублей на благоустройство территории поселения. При этом он якобы знал, что работы не будут выполняться предпринимателем.