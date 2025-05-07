На Урале глава сельского поселения получил три года за мошенничество

Глава Кленовского сельского поселения Свердловской области приговорен к трём годам лишения свободы за особо крупное мошенничество. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Приговор огласили 7 мая в Нижнесергинском райсуде. По данным следствия, с мая 2017-го по июль 2018 года чиновник заключил с одним из бизнесменов 34 фиктивных договора на свыше 2,8 млн рублей на благоустройство территории поселения. При этом он якобы знал, что работы не будут выполняться предпринимателем.
Мужчина не признал вины. Но суд назначил ему три года колонии общего режима.