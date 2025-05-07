В пятиэтажке на Невского произошёл хлопок газа, пострадали мужчина и женщина

В пятиэтажке на Невского в Калининграде произошёл хлопок газа. Возгорания не возникло, сообщил «Клопс» источник в экстренных службах региона, подробности рассказали в ГУ МЧС по Калининградской области.
ЧП случилось около 13:00 в среду, 7 мая, в квартире на пятом этаже. Во время планового осмотра и ремонта оборудования раздался хлопок, сопровождающийся вспышкой. Люди получили незначительные ожоги. Разрушений нет.
По предварительным данным, пострадал 40-летний мужчина, который производил работы. 46-летней хозяйке квартиры после случившегося стало плохо с сердцем. Медики оказали женщине и мужчине помощь, госпитализация не потребовалась.