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В пятиэтажке на Невского произошёл хлопок газа, пострадали мужчина и женщина

Во время вспышки они получили незначительные ожоги.

В пятиэтажке на Невского в Калининграде произошёл хлопок газа. Возгорания не возникло, сообщил «Клопс» источник в экстренных службах региона, подробности рассказали в ГУ МЧС по Калининградской области.

ЧП случилось около 13:00 в среду, 7 мая, в квартире на пятом этаже. Во время планового осмотра и ремонта оборудования раздался хлопок, сопровождающийся вспышкой. Люди получили незначительные ожоги. Разрушений нет.

По предварительным данным, пострадал 40-летний мужчина, который производил работы. 46-летней хозяйке квартиры после случившегося стало плохо с сердцем. Медики оказали женщине и мужчине помощь, госпитализация не потребовалась.