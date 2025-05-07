Умерла 27-летняя пермячка, которой стало плохо на работе в «Золотом яблоке»

Вечером 1 мая сотруднице магазина косметики «Золотое яблоко» в Индустриальном районе Перми стало плохо, и она потеряла сознание. По данным perm.aif.ru, прибывшие на место сотрудники скорой зафиксировали остановку сердца и несколько раз пытались реанимировать девушку. В больницу она поступила в тяжёлом состоянии и в ночь на 6 мая скончалась.