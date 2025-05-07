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Умерла 27-летняя пермячка, которой стало плохо на работе в «Золотом яблоке»

Врачи боролись за её жизнь несколько дней.

27-летняя жительница Перми потеряла сознание на работе и через несколько дней умерла в больнице, выяснил сайт perm.aif.ru.

Вечером 1 мая сотруднице магазина косметики «Золотое яблоко» в Индустриальном районе Перми стало плохо, и она потеряла сознание. По данным perm.aif.ru, прибывшие на место сотрудники скорой зафиксировали остановку сердца и несколько раз пытались реанимировать девушку. В больницу она поступила в тяжёлом состоянии и в ночь на 6 мая скончалась.

По информации perm.aif.ru, окончательных результатов экспертизы ещё нет, однако, по словам мамы погибшей девушки, предварительной причиной смерти врачи назвали острый инфаркт миокарда.

Редакция perm.aif.ru запросила в Государственной инспекции труда по Пермскому краю информацию о возможном расследовании несчастного случая на рабочем месте.