ЕДДС: запах гари в Краснодаре вызван сжиганием стерни в Адыгее

Качество атмосферного воздуха в городе находится под круглосуточным контролем. Мониторинг ведется с пяти стационарных постов, данные с которых поступают в информационно-аналитический центр МКУ «Центр озеленения и экологии» и публикуются на официальной платформе учреждения, отмечают в ЕДДС.