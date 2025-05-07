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ЕДДС: запах гари в Краснодаре вызван сжиганием стерни в Адыгее

В Краснодаре зафиксировано задымление и запах гари, причиной чего стало сжигание стерни на территории соседней Адыгеи.

Источник: Коммерсантъ

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Тахтамукайского района, работы по утилизации остатков растительности проводятся 7 мая в период с 11:00 до 17:00 в районе Тахтамукайского кольца (Южный обход, Козет, Тахтамукай), передает ЕДДС Краснодара.

В связи с южным и юго-восточным направлением ветра дымовые массы могли распространиться в сторону Краснодара, что и стало причиной появления запаха гари в воздухе.

Качество атмосферного воздуха в городе находится под круглосуточным контролем. Мониторинг ведется с пяти стационарных постов, данные с которых поступают в информационно-аналитический центр МКУ «Центр озеленения и экологии» и публикуются на официальной платформе учреждения, отмечают в ЕДДС.