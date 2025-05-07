В Челябинской области нашли тело коммерсанта, залитое в бетон

Как сообщает Ура.ру, погибший занимал должность директора дорожной компании и мог стать жертвой конфликта из-за финансовых обязательств.
По предварительной информации, мужчину убили, а затем залили бетоном на территории СНТ. Источники агентства связывают преступление с многомиллионными долгами фирмы перед подрядчиками. В настоящее время следствие рассматривает версию убийства на почве финансовых разногласий.
Правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Эксперты отмечают, что подобные методы сокрытия преступлений были характерны для криминальных разборок 1990-х годов. Расследование продолжается.