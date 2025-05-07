Пакеты вскрывать запретили: в башкирском городе в морге перепутали трупы

В туймазинском морге произошла роковая ошибка: сотрудники перепутали тела двух умерших мужчин. В результате одна из семей уже успела провести похороны чужого человека, организовав полноценную прощальную церемонию.
Вторая семья обнаружила ошибку непосредственно на кладбище, когда перед захоронением близкие заметили на теле умершего неизвестную татуировку, отчетливо просматривающуюся через упаковочный материал. Примечательно, что родственникам заранее запретили вскрывать пакет с телом.
После обращения обеих семей в морг администрация учреждения подтвердила факт непреднамеренной подмены. Сейчас для исправления ситуации требуется проведение эксгумационных работ. По данным телеграм-канала «Честный репортаж», данный инцидент уже взят на контроль прокуратурой, которая начала служебное расследование.
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