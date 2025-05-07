Директор калининградской фирмы осужден за дачу крупной взятки

По данным следствия, летом 2024 года бизнесмен получил сведения о нарушении ряда транспортных предприятий региона норм действующего законодательства. Рассчитывая на получение выгоды в будущем, он инициировал передачу крупного денежного вознаграждения сотруднику Ространснадзора через посредника, чтобы тот закрыл глаза на административные правонарушения автотранспортных организаций. Однако госслужащий отклонил предложение о получении взятки.