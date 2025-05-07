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Директор калининградской фирмы осужден за дачу крупной взятки

Ленинградским районным судом Калининграда вынесено обвинительное заключение в отношении 33-летнего директора коммерческой организации, признанного виновным в даче взятки должностному лицу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).

Источник: Бизнес-Калининград

Мужчина осуждён по пункту «б» части 4 статьи 291 Уголовного кодекса РФ («Дача взятки»).

По данным следствия, летом 2024 года бизнесмен получил сведения о нарушении ряда транспортных предприятий региона норм действующего законодательства. Рассчитывая на получение выгоды в будущем, он инициировал передачу крупного денежного вознаграждения сотруднику Ространснадзора через посредника, чтобы тот закрыл глаза на административные правонарушения автотранспортных организаций. Однако госслужащий отклонил предложение о получении взятки.

Приговором суда директору назначен крупный штраф в размере 1,5 млн рублей, а сама сумма переданной взятки передана государству в качестве конфискационной меры.

Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть оспорено сторонами процесса в апелляционном порядке.