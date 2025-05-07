Директор калининградской фирмы осужден за дачу крупной взятки

Мужчина осуждён по пункту «б» части 4 статьи 291 Уголовного кодекса РФ («Дача взятки»).
По данным следствия, летом 2024 года бизнесмен получил сведения о нарушении ряда транспортных предприятий региона норм действующего законодательства. Рассчитывая на получение выгоды в будущем, он инициировал передачу крупного денежного вознаграждения сотруднику Ространснадзора через посредника, чтобы тот закрыл глаза на административные правонарушения автотранспортных организаций. Однако госслужащий отклонил предложение о получении взятки.
Приговором суда директору назначен крупный штраф в размере 1,5 млн рублей, а сама сумма переданной взятки передана государству в качестве конфискационной меры.
Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть оспорено сторонами процесса в апелляционном порядке.