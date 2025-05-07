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В Челябинске автоледи сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Челябинске автоледи сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося 7 мая в Металлургическом районе.

Вблизи дома 41 по шоссе Металлургов 45-летня женщина, управляя Kia Cerato, совершил наезд на ребенка, пересекавшего проезжую часть по регулируемому переходу и на разрешающий сигнал светофора.

В результате телесные повреждения получил мальчик 2016 года рождения.

Инспекторы ДПС призывают неукоснительно соблюдать правил дорожного движения. «При приближении к пешеходному переходу снижайте скорость, не отвлекайтесь на гаджеты, будьте внимательны и аккуратны», — говорится в комментарии.