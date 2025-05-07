В Краснодаре семья медиков отдала мошенникам 13 млн рублей

Мошенники убедили семью перевести им более 13,4 млн рублей. Супруги взяли кредит на 2,1 млн рублей и продали машину за 2,2 млн рублей. Еще 9 млн были личными сбережениями. Только после отправки денег они поняли, что стали жертвами мошенников, и пошли в полицию.