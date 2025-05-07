В Краснодаре семья медиков отдала мошенникам 13 млн рублей. Об очередном случае обмана сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Жертвами мошенников стали супруги 54 и 57 лет. Краснодарцам позвонил неизвестный, который представился сотрудником почты и попросил продиктовать код из СМС-сообщения. Этот набор цифр должен был помочь забрать письмо, поступившее от налоговой службы.
Далее с семьей связался лжеработник ФСБ. Под видом силовика он сообщил супругами о том, что у мошенников есть доступ к их персональным данным. Из-за этого существуют финансовые угрозы.
Мошенники убедили семью перевести им более 13,4 млн рублей. Супруги взяли кредит на 2,1 млн рублей и продали машину за 2,2 млн рублей. Еще 9 млн были личными сбережениями. Только после отправки денег они поняли, что стали жертвами мошенников, и пошли в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание преступников», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодару.