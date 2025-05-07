Севший в Дели из-за запаха плавленой пластмассы рейс «Аэрофлота» вылетел в Москву

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании «Аэрофлот», совершивший дополнительную посадку 6 мая в Дели из-за запаха плавленой пластмассы на борту, вылетел в Москву в 15:25 мск (17:55 по местному времени), сообщается в Telegram-канале авиакомпании. Информацию о вылете рейса подтвердили ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Индии.