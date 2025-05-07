Севший в Дели из-за запаха плавленой пластмассы рейс «Аэрофлота» вылетел в Москву

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании «Аэрофлот», совершивший дополнительную посадку 6 мая в Дели из-за запаха плавленой пластмассы на борту, вылетел в Москву в 15:25 мск (17:55 по местному времени), сообщается в Telegram-канале авиакомпании. Информацию о вылете рейса подтвердили ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Индии.
«Рейс вылетел из Дели в Москву в 17:55 по местному времени (15:25 мск)», — говорится в сообщении «Аэрофлота».
На время ожидания вылета более 300 пассажиров были размещены в гостинице.
6 мая самолет «Аэрофлота», летевший из Бангкока в Москву, совершил посадку в аэропорту Дели из-за запаха плавленой пластмассы. Всего на борту было 370 пассажиров.