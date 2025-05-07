Житель Уфы из ревности убил женщину и переночевал в ее квартире

Трагедия произошла в ноябре прошлого года в квартире 47-летней уфимки. Она позвала в гости своего нового знакомого и предложила выпить. Застолье не предвещало беды, но затем пара стала ругаться. Поводом для конфликта послужил разговор о другом знакомом женщины, имевшем судимости. Это вызвало ревность у ранее неоднократно судимого гостя и он схватился за нож, которым зарезал уфимку. После убийства он перенес тело на диван и остался спать в квартире. Обнаружила погибшую ее 22-летняя дочь, которая и сообщила о произошедшем в полицию.