Житель Уфы из ревности убил женщину и переночевал в ее квартире

В Уфе вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве знакомой. Уфимец расправился с несчастной в ее собственной квартире, а затем ушел спать.
Трагедия произошла в ноябре прошлого года в квартире 47-летней уфимки. Она позвала в гости своего нового знакомого и предложила выпить. Застолье не предвещало беды, но затем пара стала ругаться. Поводом для конфликта послужил разговор о другом знакомом женщины, имевшем судимости. Это вызвало ревность у ранее неоднократно судимого гостя и он схватился за нож, которым зарезал уфимку. После убийства он перенес тело на диван и остался спать в квартире. Обнаружила погибшую ее 22-летняя дочь, которая и сообщила о произошедшем в полицию.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд учел его криминальное прошлое (ранее он уже привлекался за убийство и смертельное избиение) и приговорил его к 11,1 годам колонии строгого режима. Дополнительно с него взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей в пользу родственников погибшей.
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