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Аэропорт Жуковский закрыли на фоне работы ПВО в Раменском

Запрет на вылет и прием воздушных судов введен в подмосковном аэропорту Жуковский, ограничения также распространили на аэропорт Калуги Грабцево.

Источник: РИА "Новости"

Запрет на вылет и прием воздушных судов введен в подмосковном аэропорту Жуковский, ограничения также распространили на аэропорт Калуги Грабцево. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал он.

Жуковский закрывается второй раз за сутки. До этого его закрыли вечером 6 мая, ограничения действовали до 11:59. Новые ограничения вступили в сиу в 16:24. В 16:15 о воздушной тревоге в небе над Подмосковьем сообщил канал администрации Раменского. В 16:31 администрация города сообщила о работе систем ПВО и призвали сохранять спокойствие.

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