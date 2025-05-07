Аэропорт Жуковский закрыли на фоне работы ПВО в Раменском

Жуковский закрывается второй раз за сутки. До этого его закрыли вечером 6 мая, ограничения действовали до 11:59. Новые ограничения вступили в сиу в 16:24. В 16:15 о воздушной тревоге в небе над Подмосковьем сообщил канал администрации Раменского. В 16:31 администрация города сообщила о работе систем ПВО и призвали сохранять спокойствие.