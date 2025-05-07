На экс-начальника ростовской полиции завели новое дело о взятке

Ранее, в марте 2025 года, Шпака уже арестовали по подозрению в получении туристических путевок на сумму свыше 260 тыс. рублей и мошенничестве. Суд отправил его в СИЗО до 12 мая, но позже срок содержания под стражей продлили до 11 июня.