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На экс-начальника ростовской полиции завели новое дело о взятке

Сергей Шпак обвиняется в получении BMW X7 за покровительство бизнесу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Против бывшего руководителя УМВД Ростова-на-Дону Сергея Шпака возбуждено второе уголовное дело — на этот раз по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил от коммерческой организации автомобиль BMW X7 за лояльное отношение к ее деятельности.

Ранее, в марте 2025 года, Шпака уже арестовали по подозрению в получении туристических путевок на сумму свыше 260 тыс. рублей и мошенничестве. Суд отправил его в СИЗО до 12 мая, но позже срок содержания под стражей продлили до 11 июня.

Расследование выявило, что с 2019 по 2023 год Шпак вместе с подчиненным незаконно присвоил 292 тыс. рублей, которые начислялись сотруднику за дни отсутствия на работе. Также в 2020 году фигуранты организовали фиктивную банковскую операцию с использованием подложных документов.

Новое дело связано с периодом, когда Шпак возглавлял отдел полиции № 5. Тогда же, по данным следствия, он начал получать взятки от бизнеса. Помимо него, к ответственности привлекли бывшего оперуполномоченного, подозреваемого в мошенничестве и незаконных финансовых операциях.