Так, с начала 2025 года в области зафиксирована смерть одного человека от данной инфекции, вызванная употреблением в пищу рыбы, произведенной в домашних условиях. Кроме того, случаи ботулизма были отмечены в Волгодонском, Белокалитвинском и Неклиновском районах. Причиной заражения для заболевших послужила рыба собственного приготовления, а также овощные и фруктовые консервы. Отметим, что ботулизм опасное инфекционное заболевание. Специалисты рекомендуют не покупать на рынке и у случайных лиц продукты домашнего консервирования в герметически закрытых банках. А также продукты домашнего копчения: крупные окорока, рыбу — особенно опасен толстолобик и другие рыбы.