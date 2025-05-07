В Гродно обрушилась часть моста

К счастью, никто не пострадал. Транспорт продолжает работать в обычном режиме, угрозы для жизни и безопасности людей нет, заявили в ведомстве.
Сотрудники ГАИ находятся на месте для регулирования дорожного движения. Специалисты ЖКХ уже начали работы по очистке дороги от упавших строительных материалов.
Позже в МЧС сообщили, что горисполком решил временно прекратить движение на этом дорожном участке. Для дополнительного обследования и оценки состояния моста привлекли специалистов института «Гродногражданпроект».