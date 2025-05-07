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В Гродно обрушилась часть моста

На улице Подольной в Гродно произошло обрушение внешней отделки моста, сообщили в МЧС.

Источник: МЧС

К счастью, никто не пострадал. Транспорт продолжает работать в обычном режиме, угрозы для жизни и безопасности людей нет, заявили в ведомстве.

Сотрудники ГАИ находятся на месте для регулирования дорожного движения. Специалисты ЖКХ уже начали работы по очистке дороги от упавших строительных материалов.

Позже в МЧС сообщили, что горисполком решил временно прекратить движение на этом дорожном участке. Для дополнительного обследования и оценки состояния моста привлекли специалистов института «Гродногражданпроект».