Белорус задержан в Польше за перевозку нелегальных мигрантов

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Сотрудники Пограничной стражи Польши задержали гражданина Беларуси, который перевозил по территории страны троих нелегальных мигрантов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Отмечается, что при проверке дорог в Подляшском воеводстве пограничный патруль подал сигнал об остановке автомобилю Peugeot с польскими номерами. При этом водитель машины проигнорировал требования и увеличил скорость.
В ходе преследования мужчина, находившийся за рулем авто, совершил столкновение с машиной пограничной службы, но далеко уехать не смог, врезавшись в ворота одного из домовладений и дерево. Водитель попытался сбежать с места ДТП, однако пограничники его догнали.
«Водителем транспортного средства оказался 44-летний гражданин Беларуси, который перевозил трех пассажиров. Двоих — на заднем сиденье автомобиля и одного — в багажнике», — сказали в службе.
Позже выяснилось, что все они являются гражданами Египта, у которых нет документов, дающих право на пересечение границы и пребывание в Польше.
Сообщается, что белорусу уже предъявлено обвинение в пособничестве незаконной миграции, по решению суда он арестован на три месяца.
В Польше в качестве наказания ему грозит до восьми лет лишения свободы. Также его привлекут к ответственности за невыполнение требования пограничников об остановке. В случае депортации в Беларусь мужчине на 10-летний срок будет запрещен въезд в страны шенгена.