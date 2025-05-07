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В Челябинске трое подростков избили мужчину возле ДК Железнодорожников

Пострадавшему оказывают помощь медики.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске возле ДК Железнодорожников трое подростков избили мужчину. Пострадавший потерял сознание.

— Они достали деньги из карманов мужчины, ударили его и обсуждали вопрос: не сильным ли был удар. У него из головы течет кровь, — рассказал очевидец журналисту КП-Челябинск.

Мужчине вызвали скорую. Сейчас медики оказывают ему помощь.

Обновлено в 21:00. Как сообщили в пресс-службе УМВД города Челябинска, сообщений о нападении на мужчину не поступало. Уточняются обстоятельства произошедшего.

Обновлено в 23:49. Как уточнили в УМВД города, информация об избиении не подтвердилась. Мужчину опросили, он сообщил, что никто его не бил.