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В Ростовской области частный дом едва не сгорел из-за вспыхнувшего инкубатора

В одном из хуторов Ростовской области из-за неисправного инкубатора загорелся частный дом.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Божковка Ростовской области частный дом едва не сгорел из-за вспыхнувшего инкубатора. К счастью, хозяйка вовремя заметила возгорание, выбежала на улицу и быстро вызвала пожарных, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Оказалось, что инцидент случился около недели назад, 1 мая. На месте происшествия от МЧС работали четыре человека, использовалась одна автоцистерна. Пламя тушили около часа, выгорело шесть кв. метров.

Спасатели напоминают: нельзя оставлять работающие электроприборы без присмотра, необходимо периодически проверять состояние техники. Также всем советуют приобрести огнетушитель.

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