В Ростовской области частный дом едва не сгорел из-за вспыхнувшего инкубатора

В хуторе Божковка Ростовской области частный дом едва не сгорел из-за вспыхнувшего инкубатора. К счастью, хозяйка вовремя заметила возгорание, выбежала на улицу и быстро вызвала пожарных, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Оказалось, что инцидент случился около недели назад, 1 мая. На месте происшествия от МЧС работали четыре человека, использовалась одна автоцистерна. Пламя тушили около часа, выгорело шесть кв. метров.
Спасатели напоминают: нельзя оставлять работающие электроприборы без присмотра, необходимо периодически проверять состояние техники. Также всем советуют приобрести огнетушитель.
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